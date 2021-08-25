Болгария продлила чрезвычайную эпидемическую ситуацию на три месяца
Фото: Болгария продлила чрезвычайную эпидемическую ситуацию на три месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство Болгарии заявило о продлении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Он будет действовать еще три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское информационное агентство BGNES.
Отмечено, что такое решение было принято в связи с увеличением COVID-заражений и количества госпитализаций больных.
В правительстве добавляют, продолжение чрезвычайной ситуации оправдывается тем, что средняя продолжительность пандемической волны составляет около двух с половиной месяцев.
"Этот срок является гарантией безопасности и реализации противоэпидемических мер, а также мер пограничного контроля", - говорится в сообщении.