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Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

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Четверг 17 августа 2023 00:02
Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины Фото: Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Болгария присоединилась к декларации стран Большой семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - говорится в заявлении Совета министров Болгарии.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее страны "Большой семерки" заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 15 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

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