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Болгарія приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

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Четвер 17 серпня 2023 00:02
Болгарія приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України Фото: Болгарія приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Болгарія приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо підтримки гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Згідно з цією послідовною політикою, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", - йдеться у повідомленні. у заяві Ради міністрів Болгарії.

Гарантії безпеки для України

Раніше країни "Великої сімки" заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії в період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, що відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 15 країн, а Офіс президента веде переговори зі США та Британією.

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