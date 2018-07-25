Болгарія запропонувала 7 країнам подати заявки на поставки винищувачів

У список цих країн ввійшли США, Португалія, Ізраїль, Італія, Німеччина, Франція та Швеція

Болгарія пропонує 7 країнам подати заявку для поставок 16 нвинищувачів для заміни старих радянських мігрантів МіГ-29. Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначається, у число країн, яким Болгарія запропонувала подати конкурсні пропозиції ввійшли США, Португалія, Ізраїль, Італія, Німеччина, Франція та Швеція.

Також раніше парламент Болгарії схвалив план придбання винищувачів. Країна планує придбати їх у два етапи у рамках зусиль щодо модернізації озброєння відповідно до стандартів НАТО.

Очікується, що перші вісім літаків будуть куплені за $1,08 мільярда, у цю суму також має увійти наземне обслуговування, підготовка пілотів та трирічна логістична підтримка.

За даними Міноборони Болгарії, вони розглядають купівлю винищувачів F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 або Eurofighter. Виробників просять подати заявки до 1 жовтня.

Нагадаємо, що США можуть припинити поставки Туреччині винищувачів F-35. У новому законі про асигнування на національну оборону сказано, що передача бойових літаків буде припинена, поки Пентагон не надасть Конгресу оцінку наслідків контракту Росії і Туреччини щодо С-400 і впливу на американо-турецькі відносини виключення Туреччини з програми з будівництва винищувачів.