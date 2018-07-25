США можуть припинити поставки Туреччині винищувачів F-35

Пентагон має дати оцінку наслідкам контракту Росії і Туреччини щодо ракетних систем С-400

Поставки винищувачів п'ятого покоління F-35 Туреччини будуть припинені за рішення Анкари придбати у Росії комплекси С-400. Це випливає з узгодженої обома палатами Конгресу версії оборонного бюджету США на 2019 рік.

Так, у новому законі про асигнування на національну оборону сказано, що передача бойових літаків буде припинена, поки Пентагон не надасть Конгресу оцінку наслідків контракту Росії і Туреччини щодо С-400 і впливу на американо-турецькі відносини виключення Туреччини з програми з будівництва винищувачів. Аналітики військового відомства повинні висловити думку з цього приводу в 90-денний термін.

Водночас, згідно з проектом оборонного бюджету, з-під дії можливих санкцій Білий дім може тимчасово вивести трьох покупців російської зброї - Індію, В'єтнам та Індонезію.

Санкції проти цих трьох країн можуть бути запроваджені, якщо вони не почнуть "зменшувати свою залежність від російського військово-промислового комплексу".

Нагадаємо, в червні 2018 року в Державному департаменті США попередили Туреччину, що купівля країною винищувачів F-35 опиниться під загрозою, якщо Анкара не відмовиться від наміру придбати російські системи С-400.