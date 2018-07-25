Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставки истребителей

В список этих стран вошли США, Португалия, Израиль, Италия, Германия, Франция и Швеция

Болгария предлагает 7 странам подать заявку для поставок 16 истребителей для замены старых советских мигрантов Миг-29. Об этом сообщает Euractiv.

Как отмечается, в число стран,которым Болгария предложила подать конкурсные предложения вошли США, Португалия, Израиль, Италия, Германия, Франция и Швеция.

Также ранее парламент Болгарии одобрил план приобретения истребителей. Страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения по стандартам НАТО.

Ожидается, что первые восемь самолетов будут куплены за 1,08 млрд долларов, в эту сумму также должны войти наземное обслуживание, подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.

По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter. Производителей просят подать заявки до 1 октября.

Напомним, что США могут приостановить поставки Турции истребителей F-35. В новом законе об ассигнованиях на национальную оборону сказано, что передача боевых самолетов будет приостановлена, пока Пентагон не предоставит Конгрессу оценку последствий контракта России и Турции относительно С-400 и влияния на американо-турецкие отношения исключения Турции из программы строительства истребителей.