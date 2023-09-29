Болгария пересмотрит оборонную политику из-за российской угрозы в Черном море

Болгария займется пересмотром оборонной политики из-за провокаций россиян в Черном море. Действия РФ создают риски для безопасности страны.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe .

"Российские корабли курсируют в нашей исключительной экономической зоне, совершают провокационные и силовые действия в отношении торговых судов других стран. Все это создает риски для нашей безопасности", - подчеркнул Тагарев.

По словам главы Минобороны, целью таких действий является блокирование экспорта зерна из Украины. Провокации также мешают достижению экономических интересов Болгарии.

Тагарев отметил, что на фоне таких действий россиян существуют "предпосылки для инцидентов в Черном море".

Он добавил, что на специальном заседании 29 сентября кабинет министров примет решение о стратегическом пересмотре оборонной политики Болгарии.

"Мы давно готовились к этому, это один из моих приоритетов. Мы постараемся оценить, насколько существующие документы по развитию обороноспособности соответствуют обстановке, ведь последний пересмотр проводился без войны на наших границах", - сказал Тагарев.

Министр рассказал, что правительство возьмет на себя обязательства по проведению необходимых преобразований в области обороны, таких как создание инфраструктуры, запуск различных проектов перевооружения.

Провокации России

Напомним, российские корабли заблокировали Черное море после начала полномасштабного вторжения в Украину. РФ, в том числе, блокирует и часть экономической зоны Болгарии.

По словам Тагарева, сейчас его страна обсуждает с союзниками по НАТО ответ на такие провокации.