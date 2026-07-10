Болгария передумала блокировать санкции против РФ, но защищает патриарха Кирилла

Позиция Болгарии изменилась

Правительство страны утвердило официальную позицию по новому пакету санкций. София будет продолжать высказывать возражения по нескольким вопросам, но не будет блокировать документ.

Это заметное изменение по сравнению с предыдущими заявлениями премьер-министра Румена Радева.

После заседания Европейского Совета в Брюсселе 19 июня, он заявлял, что Болгария не поддержит пакет в нынешнем виде и воспользуется правом голосовать против.

"Мы не допустим отмены санкций в такой форме, у нас есть право голоса, и мы его используем", - говорил тогда премьер.

Защита патриарха Кирилла

Главным пунктом возражений Болгарии остается возможное включение российского патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. В Софии утверждают, что такой шаг не будет оказывать существенного экономического влияния на Россию и не будет способствовать прекращению войны в Украине.

"Такое включение, вероятно, будет использовано в пропагандистских целях, в частности, для подпитки антиевропейских настроений", - говорится в позиции правительства.

Радев также ссылался на историю: по его словам, Русская православная церковь якобы "сыграла определенную роль в освобождении Болгарии от правления Османа".

Защита акционера "Лукойла"

Второе возражение касается санкций против Вагита Алекперова – бывшего президента и нынешнего акционера российского нефтяного гиганта "Лукойл".

В Софии считают, что ограничения против него могут ударить по болгарской экономике, поскольку компании группы "ЛУКойл" играют в ней заметную роль.

Радев прямо ссылался на финансовый интерес: "ЛУКойл" подал арбитражный иск против Болгарии на 3 миллиарда евро.

"Мы не позволим ввести санкции против Вагита Алекперова. Это значит, что мы сами себе выстрелим в ногу", – заявлял премьер.

Алекперов ушел из руководства "Лукойла" в апреле 2022 года после санкций США, Великобритании и Австралии. Ему принадлежит около 3,12% акций компании – сам он утверждает, что больше не участвует в ее управлении.

Столичное метро

Третье беспокойство Болгарии касается мер, которые могут повлиять на поставку запасных частей для Софийского метрополитена.

Правительство не раскрывает деталей, но, по сообщениям медиа, София возражает против санкций против российского железнодорожного бизнесмена Искандера Махмудова – из-за риска проблем с обслуживанием поездов метро.

Кроме того, Болгария обеспокоена возможным внесением в список российского министра спорта Михаила Дегтярева – в Софии настаивают, что спорт не должен становиться объектом санкций ЕС.

Еще одно возражение - по поводу санкций против Тольяттихимбанка, связанного с поставкой российских удобрений. В болгарских властях опасаются, что ограничения повлияют на доступность и цены на удобрения.