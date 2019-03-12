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У МЗС України приняли вірчі грамоти нового посла Польщі

Новини » Політика    12.03.2019 - 15:30
У МЗС України приняли вірчі грамоти нового посла Польщі
Фото: Бондар і Ціхоцкі (twitter.com/MFA_Ukraine)

Новим послом Польщі в Україні призначений Бартош Ціхоцкі

Новий посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі сьогодні, 12 березня, передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Бондарю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter

Зазначимо, що Бартош Ціхоцкі призначений послом в Україні після того, як був відкликаний Ян Пєкло.

"Заступник Міністра закордонних справ України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Польша в Україні Бартоша Ціхоцкі", - йдеться в повідомленні. 

У МЗС України приняли вірчі грамоти нового посла ПольщіРБК-Україна писало, що в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі повідомили, що міністр польського МЗС Яцек Чапутович 8 березня передав Бартошу Ціхоцькому, який займав посаду його заступника, номінацію на посаду нового посла в Україні.

Ціхоцькі відомий послідовною критикою агресивної політики РФ та виступав за територіальну цілістність України. 

Раніше будучи кандидатом на пост посла Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі заявляв, що його країна призвичаїла Україну, що не наполягає на своїх інтересах і що Україні дозволено більше.

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