Норвежская компания заменила "Газпром" в поставках газа в Европу, - Bloomberg

Норвежская компания за два года войны в Украине смогла практически полностью заменить "Газпром" в сфере поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что из-за российского вторжения в Украину цены на энергоносители резко выросли, но теперь норвежский нефтегазовый гигант Equinor смог "забрать себе корону", которая когда-то принадлежала российскому "Газпрому".

Сейчас Норвегия поставляет 30% газа блока, при этом до начала вторжения в Украину "Газпром" обеспечивал около 35% всего газа Европы.

Bloomberg пишет, что из более чем 109 миллиардов кубометров природного газа, экспортированных Норвегией в Европу в прошлом году, примерно две трети было продано компанией Equinor. Журналисты уверяют, что этого было бы достаточно, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года.

Руководитель отдела мидстрима, маркетинга и переработки Equinor Ирен Руммельхофф заявила, что привлекательность компании резко изменилась из-за сокращения потоков из России.