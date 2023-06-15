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Болгария хочет присоединиться к инициативе ЕС по закупке снарядов для Украины

Фото: ЕС организует совместную закупку снарядов для Украины (facebook.com ukroboronprom)
Автор: Карина Левицкая

Болгария стремится усилить поддержку усилий ЕС по поставке Украине боеприпасов. Страна планирует присоединиться к совместным закупкам.

Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Совместные закупки от ЕС

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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