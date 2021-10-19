У Болгарії "зелений паспорт" став обов'язковим для відвідування ресторанів і кінотеатрів

З 21 жовтня люди, які бажають відвідати закриті громадські місця, включаючи кафе, готелі, Концертні зали, музеї та басейни, повинні пред'являти "зелений паспорт".

"Число нових випадків зараження і смертей зростає. Це змушує нас вводити додаткові заходи. Всі заходи в приміщеннях повинні проводитися з зеленим сертифікатом", - заявив міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Болгарія - найменш вакцинована країна ЄС, і в останні два тижні в ній спостерігався найвищий рівень смертності в блоці.

Тільки 25% населення Болгарії зробили хоча б одне щеплення, що набагато нижче середнього показника по ЄС, що становить майже 80%.

У вівторок Болгарія повідомила про 4979 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з кінця березня, і про 214 смертях за останні 24 години.