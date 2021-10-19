В Болгарии "зеленый паспорт" стал обязательным для посещения ресторанов и кинотеатров

С 21 октября люди, желающие посетить закрытые общественные места, включая кафе, гостиницы, концертные залы, музеи и бассейны, должны предъявлять "зеленый паспорт".

"Число новых случаев заражения и смертей растет. Это вынуждает нас вводить дополнительные меры. Все мероприятия в помещениях должны проводиться с зеленым сертификатом", - заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Болгария - наименее вакцинированная страна ЕС, и в последние две недели в ней наблюдался самый высокий уровень смертности в блоке.

Только 25% населения Болгарии сделали хотя бы одну прививку COVID, что намного ниже среднего показателя по ЕС, составляющего почти 80%.

Во вторник Болгария сообщила о 4979 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с конца марта, и о 214 смертях за последние 24 часа.