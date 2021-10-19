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У Болгарії "зелений паспорт" став обов'язковим для відвідування ресторанів і кінотеатрів

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Вівторок 19 жовтня 2021 20:21
У Болгарії "зелений паспорт" став обов'язковим для відвідування ресторанів і кінотеатрів Фото: у Болгарії "зелений паспорт" став обов'язковим для відвідування ресторанів і кінотеатрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарія зробить "зелений сертифікат" COVID обов'язковим для відвідування ресторанів, кінотеатрів, спортивних залів і торгових центрів з 21 жовтня. Оскільки країна бореться зі зростанням числа хворих на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З 21 жовтня люди, які бажають відвідати закриті громадські місця, включаючи кафе, готелі, Концертні зали, музеї та басейни, повинні пред'являти "зелений паспорт".

"Число нових випадків зараження і смертей зростає. Це змушує нас вводити додаткові заходи. Всі заходи в приміщеннях повинні проводитися з зеленим сертифікатом", - заявив міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Болгарія - найменш вакцинована країна ЄС, і в останні два тижні в ній спостерігався найвищий рівень смертності в блоці.

Тільки 25% населення Болгарії зробили хоча б одне щеплення, що набагато нижче середнього показника по ЄС, що становить майже 80%.

У вівторок Болгарія повідомила про 4979 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з кінця березня, і про 214 смертях за останні 24 години.

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