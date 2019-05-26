У Болгарії розбився легкомоторний літак, є загиблі

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В результаті авікатастрофи загинуло 2 людей

У Міністерстві внутрішніх справ Болгарії повідомили, що в неділю, 26 травня, в результаті експериментального польоту розбився літак, що призвело до загибелі двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

У міністерстві розповіли, що літак злетів з аеродрому Чернево біля міста Іхтіман, який знаходиться приблизно в 60 кілометрах на південний схід від столиці країни Софії.

За попередніми даними аварія сталася після того, як пілот втратив управління при наборі висоти, після чого літак спікірував в землю і загорівся. Рятувальники і медики повідомили, що постраждалі чоловік і жінка згоріли в результаті удару.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Гондурасі розбився літак з туристами, є жертви. Місцеві власті повідомили, що приватний літак впав у море поблизу острова Роатан, який входить до складу Гондурасу, в результаті катастрофи загинули 5 осіб, серед них іноземні туристи і пілот.

Як писало РБК-Украина, Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець.