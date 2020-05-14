У Болгарії на збройовому заводі стався вибух

У Болгарії на збройовому заводі "Арсенал" стався потужний вибух. Про це повідомляє NOVA TV.

Як повідомляється, на заводі з виробництва зброї стався вибух в цеху, де вироблялися гранати. У результаті чого двоє працівників отримали незначні поранення в шию. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Як зазначається, на заводі сталася виробнича аварія, яка завдала будівлі заводу матеріальних збитків. В результаті аварії утворилася величезна хмара диму, яку можна було побачити за багато кілометрів від заводу.

Нагадаємо, кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані зросла до 32, 103 поранено. Бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів.

Крім того, РБК-Уркаїна раніше повідомляло, кількість загиблих в результаті витоку газу на хімічному заводі на півдні Індії зросла до дев'яти осіб, ще сотні людей постраждали. Стався витік стиролу з заводу LG Polymers, що належить корейцям, з двох 5000-тонних цистерн, які залишалися без нагляду через суворий карантин у зв'язку з коронавірусом.