Болгарії потрібно 2 роки для відмови від нафти з РФ: Пєтков просить виключення з європейського ембарго
Болгарія хоче, щоб для неї зробили виняток у разі прийняття Європейським союзом ембарго на російську нафту в рамках нових санкцій, позаяк країна не зможе відмовитися від поставок протягом найближчих двох років.
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков, передає РБК-Україна з посиланням на BNR.
За словами глави болгарського уряду, державі буде потрібно два роки на те, щоб диверсифікувати свої поставки нафти за рахунок нафтопроводу, який буде побудований спільно з Грецією.
Пєтков після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте зазначив, що залежність Болгарії від російської нафти становить 95%.
"Ми вже відмовилися повністю платити за російський газ і фінансувати режим Путіна, але на будівництво нафтопроводу потрібен час - два роки", - заявив він.
Пєтков також додав, що зараз обговорюється можливість придбання акцій в грецьких портах.
Нагадаємо, 80% європейців схвалюють економічні санкції проти Росії через вторгнення в Україну.
Також ми писали, що нині Угорщина бойкотує введення ембарго на російську нафту, заявивши про занадто великий збиток її економіці.
Додамо, що ЄС допустив можливість введення "розумних умов" щодо нафтового ембарго для Угорщини.
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