80% європейців підтримують санкції проти Росії
Європейці схвалюють реакцію ЄС на війну в Україні. Більшість виступає за підтримку України та її народу та схвалюють санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.
Згідно з даними, підтримка санкцій, запроваджених проти Росії після її нападу на Україну дуже висока. 80% респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії.
Також учасники опитування широко виступають за непохитну підтримку України та її народу.
Зокрема, 93% респондентів схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців підтримують ідею прихистити у ЄС людей, які тікають від війни.
Окрім того, 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.
Зазначається, що в онлайн-опитуванні взяли участь 26 066 громадян ЄС.
Раніше ми повідомляли, що Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги у війні.
Також ми писали, що ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і поетапно введе ембарго на російську нафту.
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