У Болгарії призначили дату четвертих за 2 роки парламентських виборів

Президент Болгарії Румен Радев призначив на 2 жовтня 2022 року четверті менш ніж за 2 роки парламентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що вибори пройдуть 2 жовтня, а з завтрашнього дня буде діяти тимчасовий уряд на чолі з колишнім міністром праці Галабом Доневим.

Призначення Донева, який також є радником президента з соціальної політики, розглядається як знак того, що тимчасовий уряд зосередиться на захисті від різкого зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

Не виключено, що найближчим часом Софія спробує відновити імпорт російського газу, а також налагодити дипломатичні відносини з Москвою, натягнуті при уряді Кирила Петкова.