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У Болгарії призначили дату четвертих за 2 роки парламентських виборів

Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Болгарії Румен Радев призначив на 2 жовтня 2022 року четверті менш ніж за 2 роки парламентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вибори пройдуть 2 жовтня, а з завтрашнього дня буде діяти тимчасовий уряд на чолі з колишнім міністром праці Галабом Доневим.

Призначення Донева, який також є радником президента з соціальної політики, розглядається як знак того, що тимчасовий уряд зосередиться на захисті від різкого зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

Не виключено, що найближчим часом Софія спробує відновити імпорт російського газу, а також налагодити дипломатичні відносини з Москвою, натягнуті при уряді Кирила Петкова.

Нагадаємо, в липні Петков вислав 70 російських дипломатів через підозри в шпигунстві, а до цього відмовився платити за російський газ в рублях.

У червні повідомлялося, що Росія і Болгарія за крок від розриву дипломатичних відносин.

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