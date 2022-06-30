ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Болгарія та Росія за крок до розриву дипломатичних відносин: що сталося

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 23:02
Болгарія та Росія за крок до розриву дипломатичних відносин: що сталося Фото: Болгарія та Росія за крок від розриву дипломатичних відносин (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Росія може розірвати дипломатичні відносини з Болгарією після того, як Софія вислала російських дипломатів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це йдеться у дипломатичній ноті Росії.

Зазначається, що посольство РФ у Болгарії пригрозило, що воно вимагатиме розриву дипломатичних відносин Москви з Софією. Це станеться у випадку, якщо болгарська влада не скасує рішення про висилку дипломатів до полудня п'ятниці, 1 липня.

При цьому прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який пішов у відставку, закликав РФ зберегти дипломатичні канали між Софією і Москвою. Він уточнив, що навіть попри висилку, в посольстві залишаються 43 російські дипломати.

"Ми віримо в необхідність діалогу, для якого дипломатичні канали є ключовими. З цієї причини ми просимо посольство Російської Федерації відкликати представлену сьогодні ноту. Заради минулого та заради майбутнього ми повинні мати можливість робити кроки вперед на основі взаємної поваги", - зазначив Петков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія прийняла рішення надіслати 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії. Вони намагалися втручатися у внутрішню політику болгарської держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Болгария Посольство РФ Дипломатичні відносини
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією