Хвороби серця, інсульт, рак і COVID: Держстат назвав найчастіші причини смерті

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень 2021 року. З початку року померло 487 855 осіб, у тому числі у вересні - 48 425.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 571 громадян, утоплення - 1 344 загибель на пожежі - 866, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 148, отруєння алкоголем - 1 281, самогубства - 4 584, умисні вбивства - 949.

За даними Держстату, за січень-вересень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 осіб, серед них туберкульоз - 2 090, від СНІДу померло 1 712 українця.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 306 127 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 213 278 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 59 270 осіб.

За офіційною інформацією, від 19 померло 40 014 українців (у тому числі у вересні - 2 937 осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень 2021 року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.