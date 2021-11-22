Болезни сердца, инсульт, рак и COVID: Госстат назвал самые частые причины смерти

По официальной информации, от COVID-19 умерло 40 014 украинцев (в том числе в сентябре - 2 937 человек).

Таким образом, COVID-19 находится на четвертом месте среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 306 127 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 213 278 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 59 270 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 55 352 граждан.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 18 093 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 15 364 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 11 698 человек).

По данным Госстата, за январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 648 человек, среди них туберкулез - 2 090, от СПИДа умерло 1 712 украинца.

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 571 граждан, утопление - 1 344 гибель на пожаре - 866, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 148, отравление алкоголем - 1 281, самоубийства - 4 584, умышленные убийства - 949.