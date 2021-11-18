Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%
Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2021 року. Загальна смертність порівняно з минулим роком зросла на 14,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Всього з початку року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.
У тому числі у вересні померло 48 425 осіб, що дещо більше, ніж у вересні 2020 року (48 372 осіб).
Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 205 385 осіб (минулого року 220 657), міграційний приріст склав 13 954 осіб (минулого року - 6 941).
За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2021 року становила 41 319 838 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 268 516 осіб (у тому числі за вересень - на 22 627 осіб).
Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смертей більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.