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Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 15:30
Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15% Фото: смертність перевищила торішній рівень на 61,2 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2021 року. Загальна смертність порівняно з минулим роком зросла на 14,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

У тому числі у вересні померло 48 425 осіб, що дещо більше, ніж у вересні 2020 року (48 372 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 205 385 осіб (минулого року 220 657), міграційний приріст склав 13 954 осіб (минулого року - 6 941).

Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2021 року становила 41 319 838 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 268 516 осіб (у тому числі за вересень - на 22 627 осіб).

Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смертей більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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Державна служба статистики
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