Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2021 року. Загальна смертність порівняно з минулим роком зросла на 14,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

У тому числі у вересні померло 48 425 осіб, що дещо більше, ніж у вересні 2020 року (48 372 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 205 385 осіб (минулого року 220 657), міграційний приріст склав 13 954 осіб (минулого року - 6 941).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2021 року становила 41 319 838 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 268 516 осіб (у тому числі за вересень - на 22 627 осіб).