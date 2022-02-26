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Бої за Чернігів. ЗСУ відбили атаку та взяли в полон двох окупантів

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Чернігів, Субота 26 лютого 2022 17:25
Бої за Чернігів. ЗСУ відбили атаку та взяли в полон двох окупантів Фото: ВСУ повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Марія Кучерявець

Українським військовим та Нацгвардійцям вдалося повернути свої позиції під час боїв за Чернігів. Двох російських окупантів взято в полон, один з яких - "начальник штаба в/ч 41659".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацгвардії.

Фото: ВСУ повернули позиції в Чернігові та взяли в полон двох військових РФ (facebook.com/NGUmainpage)

"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штаба в/ч 41659", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Чернігові російські війська можуть здійснити атаку житлових кварталів "Градами". Всім, хто не бере участі в обороні міста терміново заховатися в укриття.

Додамо, вже згодом в Чернігівській ОДА повідомили про обстріл міста "Градами".

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