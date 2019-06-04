Акції проти Авакова охопили великі міста України

Фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Акції проходять у Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську

У Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві Івано-Франківську проходять акції протесту "Безкарність вбиває", приводом для яких стало вбивство 5-річної дитини Переяслав-Хмельницькому Київської області, в якому підозрюють двох співробітників поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, у Харкові на акцію біля Обласного управління поліції зібралися близько ста осіб. Організатори зазначають, що ця трагедія - свавілля влади та повна беззаконность винних.

В Одесі біля будівлі головного управління Національної поліції області на акцію "Безкарність вбиває" також зібралися люди.

В Івано-Франківську до людей вийшов начальник поліції Володимир Голубош. Він сказав, що особисто та весь колектив місцевих правоохоронців рішуче засуджують дії своїх колег. Також зазначив, що розслідування у цій справі має бути прозорим і чесним.

У Черкасах біля Головного управління Національної поліції зібралося близько сотні громадян, приймають участь у всеукраїнській акції. Зокрема, на акції присутня молодь організації "Сокіл", представники Національного корпусу та інших громадських організацій, заступники міського голови Черкас і депутати міськради. Також присутні до двох десятків поліцейських, серед яких і начальник ГУНП в області Валерій Лютий.

У Львові на акцію зібралися близько сотні осіб, які тримали в руках фотографії п'ятирічного хлопчика Кирила, який нещодавно був застрелений п'яними поліцейськими. Також у їх руках були плакати з написами: "Безкарність вбиває", "Кирилу було 5 років, а скільки дадуть вбивць?", "Він повинен піти", "Вимагаю системних змін".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що під будівлею Міністерства внутрішніх справ почалася акція протесту "Безкарність вбиває". На акції присутні більше двох сотень людей. Головна вимога протестувальників - відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Під МВС протестувальники запалили файєри, скандують "Авакова - у відставку", "Рядові вбивають, Аваков - покриває!"