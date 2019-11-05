ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан ще до виборів вийшов з земельного бізнесу, - нардеп

Новини » Політика     05.11.2019 - 09:24
Богдан ще до виборів вийшов з земельного бізнесу, - нардеп
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

У Раді підтвердили, що у Богдана був земельний бізнес

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан ще до виборів вийшов з земельного бізнесу. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

Сольський підтвердив, що особисто знайомий з Богданом і всіма заступниками в Офісі президента. Він також зазначив, що Богдан якийсь час мав відношення до земельного бізнесу.

"Мав (відношення до земельного бізнесу, - ред.). Але наскільки я знаю, він вже рік або навіть більше вийшов із земельного бізнесу. Ще до виборів президента", - підкреслив Сольський і додав, що, на його думку, Богдан розбирається в нюансах земельної реформи.

Нагадаємо, раніше Богдан прокоментував можливість своєї відставки. Він, зокрема, підтвердив, що давно написав заяву про звільнення, проте покинути пост не зможе, якщо так не вирішить президент Володимир Зеленський.

У той же час сам Зеленський стверджує, що Богдан є професіоналом, і не планує його звільняти.

"Немає ідеальних людей в моїй команді, але це моя команда, і якщо вони не порушують закон і вони професіонали повинні працювати на державу", - підкреслив Зеленський.

Відзначимо, Богдана пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, інтереси якого він тривалий час захищав в якості адвоката. З цієї причини Коломойському приписують вплив на Зеленського.

Заборона на продаж землі іноземцям узгоджений із Зеленським, - нардеп
Новини України бизнесРынок землиАндрій Богдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся