Богдан ще до виборів вийшов з земельного бізнесу, - нардеп

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

У Раді підтвердили, що у Богдана був земельний бізнес

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан ще до виборів вийшов з земельного бізнесу. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

Сольський підтвердив, що особисто знайомий з Богданом і всіма заступниками в Офісі президента. Він також зазначив, що Богдан якийсь час мав відношення до земельного бізнесу.

"Мав (відношення до земельного бізнесу, - ред.). Але наскільки я знаю, він вже рік або навіть більше вийшов із земельного бізнесу. Ще до виборів президента", - підкреслив Сольський і додав, що, на його думку, Богдан розбирається в нюансах земельної реформи.

Нагадаємо, раніше Богдан прокоментував можливість своєї відставки. Він, зокрема, підтвердив, що давно написав заяву про звільнення, проте покинути пост не зможе, якщо так не вирішить президент Володимир Зеленський.

У той же час сам Зеленський стверджує, що Богдан є професіоналом, і не планує його звільняти.

"Немає ідеальних людей в моїй команді, але це моя команда, і якщо вони не порушують закон і вони професіонали повинні працювати на державу", - підкреслив Зеленський.

Відзначимо, Богдана пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, інтереси якого він тривалий час захищав в якості адвоката. З цієї причини Коломойському приписують вплив на Зеленського.