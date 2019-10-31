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Богдан прокоментував можливість своєї відставки

Новини » Політика     31.10.2019 - 08:30
Богдан прокоментував можливість своєї відставки
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

За словами Богдана, у нього "немає права піти"

Глава Офісу президента Андрій Богдан справді написав заяву про звільнення на початку серпня,, але залишити посаду він не зможе, якщо так не вирішить президент. Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Богдан зазначив, що раніше завжди писав заяву, коли побачив "перший критичний рівень".

"Я завжди на всіх роботах, побачивши перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання, писав заяву на звільнення з відкритою датою, кажучи: "Будь ласка, в будь-який момент мені точно є куди йти",
- заявив він.

За його словами, у час написання заяви опоненти Володимира Зеленського вважали, що"через дискредитацію Богдана вони дискредитують президента і взагалі владу".

"Це був момент, коли, наскільки я пам'ятаю, ми отримали інформацію, як наші політичні опоненти вибудовують та планують свою роботу - через мій бекграунд, те, що я адвокат Коломойського, і адвокат того, і адвокат того", - вважає він.

За словами Богдана, у нього "немає права піти".

"Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента", - сказав Богдан.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про відставку. Однак він спочатку відмовився коментувати дану інформацію.

Після цього Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від глави Офісу президента.

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