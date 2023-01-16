Движение по Босфору остановили из-за севшего на мель судна из Украины (фото)

Движение судов в Стамбульском проливе (Босфор) приостановлено из-за севшего на мель сухогруза. Судно следовало из Украины в Стамбул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции в Twitter .

По информации ведомства, грузовое судно, следовавшее из Украины в Стамбул, село на мель в районе села Умурьери.

"Наши спасательные катера и буксиры … были оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери во время следования из Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - говорится в сообщении.