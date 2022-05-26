Бойові дії в Україні досягли максимальної інтенсивності, - Маляр

В Україні значно посилилася інтенсивність бойових дій через постійні спроби військ РФ проводити наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр у ході брифінгу .

При цьому вона додала, що через таку високу інтенсивність бойових дій неможливо уникнути втрат у лавах ЗСУ.

"Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає дуже складний етап боротьби", - наголосила чиновниця.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Збройні сили України поступаються окупаційній армії за темпами відновлення боєздатності підрозділів.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

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