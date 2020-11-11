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Бойовики не пропускають громадян через окремі КПВВ

Донбас, Середа 11 листопада 2020 11:31
Бойовики не пропускають громадян через окремі КПВВ
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Бойовики станом на середу, 11 листопада, не пропускають громадян через окремі КПВВ. Сьогодні з 08:00 всі контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"У КПВВ "Золоте" - 1 особа та в КПВВ "Щастя" - 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади", - сказано у повідомленні.

При цьому у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

"Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб; у КПВВ "Новотроїцьке" - на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада на рівні Тристоронньої контактної групи досягли прогресу в питанні розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Конкретні умови повинні обговорити сьогодні.

Як писало РБК-Україна, українська сторона відкрила всі КПВВ на Донбасі, проте пропуск здійснювався тільки в Станиці Луганській.

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