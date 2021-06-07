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Бойовики заявили про смерть ватажка африканського угруповання "Боко Харам"

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Нігерія, Понеділок 07 червня 2021 05:15
Бойовики заявили про смерть ватажка африканського угруповання "Боко Харам" Фото: ватажок угруповання Боко Харам Абубакар Шекау (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

У Нігерії помер ватажок терористичного угруповання "Боко Харам" Абубакар Шекау. Про це нібито свідчить запис, зроблений бойовиками "західноафриканської провінції" Ісламської держави" (ISWAP).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аудіозапис.

На записі чоловік, який нібито є лідером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнаві, заявив, що Шекау помер 18 травня, Покінчивши з собою, коли бойовики переслідували його після бою. У бесіді з агентством двоє людей підтвердили, що голос на записі дійсно належав аль-Барнаві.

За даними видання, смерть Шекау дозволить ISWAP закріпитися як основний лідер в регіоні озера Чад і направити свої зусилля на військових і уряд.

Угруповання "Боко Харам" з'явився у 2002 році, її лідером був Мохаммед Юсуф. З 2009 року його на посаді змінив Шекау. У 2015 році незгодні з його методами управління бойовики відкололися від "Боко Харам" і присягнули на вірність терористичного руху ІДІЛ, ставши його регіональною філією.

В смерті Шекау за останні роки повідомлялося кілька разів, проте ці дані щоразу спростовувалися.

Про терористів стало відомо в 2014 році, коли під керівництвом Шекау вони напали на школу і викрали звідти 276 дівчаток, щоб насильно видати їх заміж за бойовиків або продати в рабство. Деяким школяркам вдалося втекти з полону, доля інших невідома досі.

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