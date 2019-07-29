У Нігерії в результаті нападу бойовиків "Боко харам" загинуло 65 людей

Фото: бойовики "Боко Харам" (з відкритих джерел)

Бойовики відкрили вогонь по людям, які поверталися з похоронної церемонії

У Нігерії бойовики терористичного угруповання "Боко харам" вчинили напад на похоронну процесію у штаті Борно, в результаті чого загинули 65 людей, щонайменше 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За інформацією видання, бойовики прибули в одне з місцевих сіл на мотоциклах і у фургонах і відкрили вогонь по людях, які поверталися з похоронної церемонії - 23 людини було вбит, коли поверталися з похорону, а решта 42 жителі загинули під час переслідування терористів.

Президент Нігерії Мохаммад Бухарі засудив атаку бойовиків по мирних жителях і наказав військовослужбовцям провести операцію з пошуку нападників.

Нагадаємо, у червні у Нігерії терористи-смертники ісламістського угруповання "Боко харам" здійснили кілька атак, що призвело до загибелі щонайменше 30 людей, ще 40 отримали поранення - перший вибух стався в залі, де відбувалася трансляція футбольного матчу, ще двоє смертників підірвалися біля чайної лавки.

13 червня у результаті збройного нападу бойовиків терористичної організації "Боко харам" у Камеруні загинуло 37 осіб, у тому числі 21 військовий і 16 мирних жителів.