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Боевики заявили о смерти главаря африканской группировки "Боко Харам", - Reuters

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Нигерия, Понедельник 07 июня 2021 05:15
Боевики заявили о смерти главаря африканской группировки "Боко Харам", - Reuters Фото: главарь группировки Боко Харам Абубакар Шекау (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

В Нигерии умер главарь террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау. Об этом якобы свидетельствует запись, сделанная боевиками "Западноафриканской провинции "Исламского государства" (ISWAP).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись.

На записи человек, якобы являющийся лидером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнави, заявил, что Шекау умер 18 мая, покончив с собой, когда боевики преследовали его после боя. В беседе с агентством два человека подтвердили, что голос на записи действительно принадлежал аль-Барнави.

По данным издания, смерть Шекау позволит ISWAP закрепиться в качестве основного лидера в регионе озера Чад и направить свои усилия на военных и правительство.

Группировка «Боко Харам» появилась в 2002 году, ее лидером был Мохаммед Юсуф. С 2009 года его на посту сменил Шекау. В 2015 году несогласные с его методами управления боевики откололись от "Боко Харам" и присягнули на верность террористического движения ИГИЛ, став его региональным филиалом.

О смерти Шекау за последние годы сообщалось несколько раз, однако эти данные каждый раз опровергались.

О террористах стало известно в 2014 году, когда под руководством Шекау они напали на школу и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. Некоторым школьницам удалось сбежать из плена, судьба остальных неизвестна до сих пор.

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