Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"

У п'ятницю, 24 липня, на Донбасі бойовики будуть пропускати українців в обидві сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з боку України). При цьому бойовики заявили про низку умов для перетину лінії розмежування.

Про це повідомляє "уряд ДНР".

Як наголошується, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 24 липня і за наступними правилами:

Для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідно дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

Для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України чи в підконтрольній їй частині Донецької області Це означає, що людям з пропискою в окупованих районах виїзд на територію України буде заборонено;

Всі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю не менше 14 днів в медустановах терористів "ДНР".

Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

Крім того, 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.