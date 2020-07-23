Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"

Громадян будуть пропускати з 09:00 до 18:00
У п'ятницю, 24 липня, на Донбасі бойовики будуть пропускати українців в обидві сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з боку України). При цьому бойовики заявили про низку умов для перетину лінії розмежування.
Про це повідомляє "уряд ДНР".
Як наголошується, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 24 липня і за наступними правилами:
Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.
Крім того, 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.