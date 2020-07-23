Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Граждан будут пропускать с 09:00 до 18:00
В пятницу, 24 июля, на Донбассе боевики будут пропускать украинцев в обе стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" со стороны Украины). При этом боевики заявили о ряде условий для пересечения линии разграничения.
Об этом сообщает "правительство ДНР".
Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 24 июля и по следующим правилам:
Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.
Кроме того, 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.