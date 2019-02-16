Бойовики замінували територію поблизу Амвросіївки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували факти мінування поблизу окупованої Амвросіївки

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила об обнаружении фактов минировании оккупированной российско-оккупационными силами территории Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, 14 февраля, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7 предупредительных знаков о минировании вокруг объекта на территории оккупированной Амвросиевки.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение российско-оккупационными войсками договоренностей по отводу тяжелого вооружения. По данным отчета СММ ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали 33 танка за пределами мест хранения вооружения вблизи Тернового.

Ранее, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки "Торн" на территории временно оккупированного Донбасса.

Добавим, 25 января в Украине вступил в силу закон о противоминной деятельности № 2642-VIII, который предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а потом проверять качество работ. Разминированием будут заниматься компании - так называемые операторы противоминной деятельности.