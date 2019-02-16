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ОБСЄ зафіксувала 33 танки в Луганській області

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 15:20
ОБСЄ зафіксувала 33 танки в Луганській області
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Техніка розміщена з порушенням вимог відведення важкого озброєння

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями вимоги щодо відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Як зазначається, за даними звіту СММ ОБСЄ від 15 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

Так, 13 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння неподалік Тернового (на південний схід від Луганська) БПЛА міжнародних спостерігачів зафіксував 33 танки (двадцять чотири Т-72 і дев'ять Т-64).

"Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні підступні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - йдеться в повідомленні. 

ОБСЄ зафіксувала 33 танки в Луганській області

РБК-Україна писало, що безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" на території тимчасово окупованого Донбасу. 

Раніше СММ ОБСЄ констатувала за добу 11 лютого різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - приблизно 430 вибухів.

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