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Бойовики замінували територію поблизу Амвросіївки

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 17:48
Бойовики замінували територію поблизу Амвросіївки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували факти мінування поблизу окупованої Амвросіївки

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила про виявлення фактів мінування окупованої російсько-окупаційними силами території Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, 14 лютого, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 7 попереджувальних знаків про мінування навколо об'єкта на території окупованої Амвросіївки.

Бойовики замінували територію поблизу Амвросіївки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення російсько-окупаційними військами домовленостей щодо відведення важкого озброєння. За даними звіту СММ ОБСЄ, спостерігачі зафіксували 33 танки за межами місць зберігання озброєння поблизу Тернового.

Раніше, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" на території тимчасово окупованого Донбасу.

Додамо, 25 січня в Україні вступив в силу закон про протимінну діяльність № 2642-VIII, який передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт. Розмінуванням будуть займатися компанії - так звані оператори протимінної діяльності.

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