Бойовики випустили міни по позиціях ООС поблизу Оріхового

На Донбасі 31 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь неподалік Новотроїцького та Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 мм.

За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, 30 травня бойовики використовували проти українських військових озброєння БМП, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, при цьому окупаційні сили зазнавали втрат.

Також нещодавно під обстріл потрапили спостерігачі ОБСЄ, які перебували на території так званої "ЛНР".

Також РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи і будуть пропускати людей з 06:00 до 20:00.