Бойовики випустили 30 мін по позиціях ООС на Донбасі

Сьогодні, 16 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні сили сьогодні здійснили мінометний обстріл позицій українських військовослужбовців поблизу Новгородського. Окупанти з мінометів 120-калібру випустили 30 мін по укріпленнях Об'єднаних сил.

Крім того, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські підрозділи в районі населеного пункту Новотроїцьке. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Наші військовослужбовці для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати окупаційні підрозділи на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє українських військових. Окупаційні сили 9 разів порушували режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил відповіли на агресивні дії противника та ліквідували одного бойовика.