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Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Новгородського

Новини » Надзвичайні події     16.05.2020 - 13:43
Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Новгородського
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

У суботу, 16 травня, российско-окупаційні війська на Донбасі обстріляли українські позиції. Бойовики намагалися загострити ситуацію в районі Новгородського на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як зазначається, недалеко від цього населеного пункту окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з міномета 120-го калібру, випустивши 30 мін.

"Однак наші воїни були напоготові й відповіли на мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що захворювань коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Донбасі бойовики провели 9 обстрілів із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. Внаслідок цього двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що 14 травня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, куди РФ "запросила" так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Никонорову. Як виявилося, так звані "представники ОРДЛО" мають громадянство Росії.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України Донбасобстрел
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