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Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових, в окупантів - один

Новини » Надзвичайні події     16.05.2020 - 07:36
Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових, в окупантів - один
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 9 обстрілів, порушивши Мінські угоди

Протягом минулої доби, 15 травня, на Донбасі бойовики провели 9 обстрілів із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. Внаслідок цього двоє військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил дістали поранення.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на штаб Об'єднаних сил.

Зокрема, окупаційні війська застосували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські підрозділи були змушені відповісти, аби повернути противника до режиму припинення вогню.

Неподалік Широкиного бойовики випустили 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки застосували бойові машини піхоти. Обстріли також велися біля Водяного, Мар’їнки, Кам’янки та Славного. Також бойовики двічі вели вогонь біля Оріхового.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил... дали адекватну відповідь на усі обстріли противника", - зазначили в штабі.

Як повідомила українська розвідка, 15 травня, щонайменше одного російського окупанта було поранено. А від початку цієї доби, 16 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, 14 травня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, куди Росія "запросила" так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Ніконорову. Однак так звані представники ОРДЛО мають громадянство РФ.

Додамо, що за даними Мінінтеграції, окупаційні адміністрації окремих районів Донецької та Луганської областей спробують влаштувати провокації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Очікуються спроби влаштувати на КПВВ імітаційні "акції протесту" .

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасМинскобстрелООС
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