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Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Четвер 16 вересня 2021 07:29
Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Жертв і постраждалих немає.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

В напрямку Південного збройні формування РФ здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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