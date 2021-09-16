Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі
Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Жертв і постраждалих немає.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.
В напрямку Південного збройні формування РФ здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.