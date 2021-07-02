RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки

Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки. Тільки сьогодні, 2 липня, окупанти сім разів відкривали вогонь у напрямку населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка", - йдеться у повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що під час одного з обстрілів міни і снаряди потрапили в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств.

"Постраждалих серед мирних жителів немає",- повідомили в прес-центрі ООС.

При цьому українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню.

Фото: бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадавши, обстріл житлового сектору Авдіївки розпочався ще в четвер, 1 липня. Бойовики застосовували 122-міліметрові артилерійські системи та міномети 120-го калібру, які заборонені Мінськими угодами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООСДонбас