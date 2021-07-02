Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки. Тільки сьогодні, 2 липня, окупанти сім разів відкривали вогонь у напрямку населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"З початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка", - йдеться у повідомленні.
При цьому в штабі зазначили, що під час одного з обстрілів міни і снаряди потрапили в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств.
"Постраждалих серед мирних жителів немає",- повідомили в прес-центрі ООС.
При цьому українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню.
Фото: бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадавши, обстріл житлового сектору Авдіївки розпочався ще в четвер, 1 липня. Бойовики застосовували 122-міліметрові артилерійські системи та міномети 120-го калібру, які заборонені Мінськими угодами.