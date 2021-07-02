Боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки

"С начала суток противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что во время одного из обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств.

"Пострадавших среди мирных жителей нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

При этом украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня.

Фото: Боевики обстреливают жилой сектор Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)