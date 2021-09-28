Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий
Бойовики посилили обстріли на Донбасі. В результаті обстрілів поранення дістав один український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.
Збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню.
В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.
Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню.
В напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.
УкраЇнські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії з боку РФ.