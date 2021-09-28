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Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Вівторок 28 вересня 2021 07:50
Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий Фото: бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики посилили обстріли на Донбасі. В результаті обстрілів поранення дістав один український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.

Збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню.

В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню.

В напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

УкраЇнські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії з боку РФ.

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