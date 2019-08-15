Бойовики збільшили винагороду за збиття безпілотників ООС

У зоні проведення ООС на Донбасі бойовики збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Такі дані отримала розвідка Міноборони.

"Командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню рівня реагування на польоти безпілотних літальних апаратів особовим складом передових підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку зі збільшенням винагороди зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації.

"Зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито "виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил" з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних", - інформують у Міноборони.

Зокрема, 12 серпня особовий склад одного з постів повітряного спостереження противника відкрив вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату. У подальшому для доказу факту збиття безпілотника ООС командуванню РФ були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу населеного пункту Обозне в окупованому РФ районі Луганської області безпілотник малого радіусу дії у результаті вогню зі стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні в Міноборони заявили, що на Донбасі бойовики пригнічують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати переміщення військової техніки і озброєння, заборонених мінськими домовленостями.