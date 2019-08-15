Боевики увеличили вознаграждение за сбивание беспилотников ООС

В зоне проведения ООС на Донбассе боевики увеличили денежное вознаграждение за сбивание беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Такие данные получила разведка Минобороны.

"Командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения уровня реагирования на полеты беспилотных летательных аппаратов личным составом передовых подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, оккупанты увеличили денежное вознаграждение за сбивание беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с увеличением вознаграждения возросло количество случаев докладов российскому командованию подчиненными ложной информации.

"Возросло количество случаев докладов российскому командованию подчиненными ложной информации для получения денежного вознаграждения за якобы "выявление полетов и фактов сбивания беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил" с предоставлением для подтверждения элементов ранее сбитых образцов или поврежденных собственных", - информируют в Минобороны.

В частности, 12 августа личный состав одного из постов воздушного наблюдения противника открыл огонь с целью имитации обстрела беспилотного летательного аппарата. В дальнейшем для доказательства факта сбивания беспилотника ООС командованию РФ были предоставлены найденнеы обломки значительно раньше сбитого образца.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи населенного пункта Обозное в оккупированном РФ районе Луганской области беспилотник малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне в Минобороны заявили, что на Донбассе боевики подавляют каналы электронного управления беспилотниками, чтобы скрыть перемещение военной техники и вооружения, запрещенных минскими договоренностями.