Бойовики зранку обстріляли Водяне

Бойовики на Донбасі сьогодні зранку обстріляли позиції українських бійців біля населеного пункту Водяне. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони СЦКК.

В ООС підкреслюють, що такі дії бойовиків свідчать про їх небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей

"Сьогодні, 2 вересня, в період з 06:10 год. до 06:50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 1 вересня, і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський раніше в телеінтерв'ю заявив, що говорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення війни на Донбасі.