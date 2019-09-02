Боевики утром обстреляли Водяное

Боевики на Донбассе сегодня утром обстреляли позиции украинских бойцов возле населенного пункта Водяное. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные украинской стороны СЦКК.

В ООС подчеркивают, что такие действия боевиков свидетельствуют об их нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей

"Сегодня, 2 сентября, в период с 06:10 часов до 06.50 часов противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Уживка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин)", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 сентября, и с начала 2 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский ранее в телеинтервью заявил, что говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения войны на Донбассе.